1. kat dış cephesi sıvalı olup boyasız, 2. ve 3. katları ısı yalıtımlı ve boyalıdır, 2. ve 3. kata doğalgaz tesisatı çekilmiş, binada asansör olmayıp çatısı ahşap oturma üzeri kiremit kaplama yapılmıştır. Mevcut hali ile taşınmaz üzerinde 3 katlı bina mevcut ise de Tapu kaydında cins değişikliği yapılmadığından tarla olarak gözükmektedir. Taşınmazın bulunduğu bölge, konumu ve yapılaşma durumu gibi unsurlar ile imar planı içerisinde olması nedeniyle taşınmaz arsa vasfı özelliği taşımaktadır
Yüzölçümü : 334,60-m²
İmar Durumu : 3 Kat
Kıymeti : 1.262.396,63 TL
KDV Oranı : %8
1. Satış Günü : 04/10/2022 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 22/11/2022 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : BOLU ADLİYESİ 3. KAT MEZAT SATIŞ SALONU
Bolu Çıkınlar Mahallesi'nde üzerinde bina olan tarla mahkeme kararı ile satılacak
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu kaydı : Bolu İli Merkez, ÇIKINLAR Mahallesi, 613 Ada, 28 Parsel, Özellikleri : Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfında olup üzerinde 4 katlı betonarme bina mevcuttur, binada her katı 99,00-m² bürüt alanlı 2+1 dört adet daire mevcuttur.
1. kat dış cephesi sıvalı olup boyasız, 2. ve 3. katları ısı yalıtımlı ve boyalıdır, 2. ve 3. kata doğalgaz tesisatı çekilmiş, binada asansör olmayıp çatısı ahşap oturma üzeri kiremit kaplama yapılmıştır. Mevcut hali ile taşınmaz üzerinde 3 katlı bina mevcut ise de Tapu kaydında cins değişikliği yapılmadığından tarla olarak gözükmektedir. Taşınmazın bulunduğu bölge, konumu ve yapılaşma durumu gibi unsurlar ile imar planı içerisinde olması nedeniyle taşınmaz arsa vasfı özelliği taşımaktadır
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