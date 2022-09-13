Bolu Çıkınlar Mahallesi'nde üzerinde bina olan tarla mahkeme kararı ile satılacak

1. kat dış cephesi sıvalı olup boyasız, 2. ve 3. katları ısı yalıtımlı ve boyalıdır, 2. ve 3. kata doğalgaz tesisatı çekilmiş, binada asansör olmayıp çatısı ahşap oturma üzeri kiremit kaplama yapılmıştır. Mevcut hali ile taşınmaz üzerinde 3 katlı bina mevcut ise de Tapu kaydında cins değişikliği yapılmadığından tarla olarak gözükmektedir. Taşınmazın bulunduğu bölge, konumu ve yapılaşma durumu gibi unsurlar ile imar planı içerisinde olması nedeniyle taşınmaz arsa vasfı özelliği taşımaktadır

Yüzölçümü : 334,60-m²

İmar Durumu : 3 Kat

Kıymeti : 1.262.396,63 TL

KDV Oranı : %8

1. Satış Günü : 04/10/2022 günü 15:00 - 15:05 arası

2. Satış Günü : 22/11/2022 günü 15:00 - 15:05 arası

Satış Yeri : BOLU ADLİYESİ 3. KAT MEZAT SATIŞ SALONU

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