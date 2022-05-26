Bolu Çilingir Sofrası Açılıyor

Şehir dışından gelen misafirlerinizi rahatlıkla ağırlayabileceğiniz, Bolu’nun gurme lezzet durağı Çilingir Sofrası, geniş bahçesi ve lezzetli tatlarıyla hizmete başlıyor.

Bolu’nun en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Bulvarı üzerinde hizmete açılan Çilingir Sofrası aynı zamanda 3 katı bulunan geniş mekânıyla grup toplantıları, okul ve şirket yemekleri ve çeşitli organizasyonlar için biçilmiş kaftan.

Aileniz ile birlikte samimi bir ortamda güvenle gurme lezzetler tadacağınız Çilingir Sofrası aynı zamanda ekonomik menüsüyle sizi defalarca misafir etme misyonuyla hizmete başlayacak.

27 MAYIS SAAT 19.00’DA AÇILIŞIMIZA HERKESİ BEKLİYORUZ

ADRES: KARAMANLI MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI 18A

İLETİŞİM: 0532 494 93 95