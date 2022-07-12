Bolu Çilingir Sofrası Bolu'nun tercih noktası

Açıldığı ilk günden itibaren kesintisiz olarak hizmet veren Bolu Çilingir Sofrası, misafirlerinin gözbebeği olmaya devam ediyor. Bolu haricinde çevre illerden gelen ziyaretçilerin de lezzet ve kalite ihtiyacını karşılayan Bolu Çilingir Sofrası, misafirlerin ailecek eğlenebilecekleri nezih bir mekân olarak Bolu’da göze çarpıyor.

Hizmete başladıkları ilk günden itibaren Bolu’nun vazgeçilmezi olduklarını belirten mekân sahibi Özcan Afat, “misafirlerimizin ilgisinden dolayı çok memnunuz. Hizmetimizden memnun kalan müşterilerimizin referanslarıyla gün geçtikçe Bolu’muzun en çok tercih edilen mekanları arasında yerimizi aldık” ifadelerini kullandı.

GRUPLARIN TERCİH ETTİĞİ İLK MEKAN

Bolu Çilingir Sofrası aynı zamanda çeşitli etkinlikler ve grup yemekleri için gurme lezzetleri ve uygun fiyatlarıyla Bolu’nun ilk aranan mekânı haline geldi. 3 katlı geniş ve ferah bir mekân olan Çilingir Sofrası, 250 kişi kapasiteli salonunda birçok grup yemeğine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

FASILA DAVETLİSİNİZ

Gurme lezzetlerin yanında eğlence anlayışıyla da göz dolduran Bolu Çilingir Sofrası’nda Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri 20.00 – 00.00 saatleri arasında fasıl geceleri, müşterilerin hizmetine sunuluyor.

KARAMANLI MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI

Rezervasyon: 0532 494 93 95