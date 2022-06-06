Bolu Çilingir Sofrası’na yoğun ilgi

Bolu Çilingir Sofrası’nın açıldığı günden itibaren halkın yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirten mekân sahibi Özcan Afat, “bizleri ilk günden beri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Lezzet konusunda iddialı olduğumuz kadar fiyatlarımız da uygun. Halkımızın aileleriyle gelebileceği keyifli bir mekân oluşturduk. Çilingir Sofrası olarak hizmet verdiğimiz misafirlerimiz tekrardan bizi tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

250 KİŞİLİK GRUP YEMEKLERİ

Bolu Çilingir Sofrası çeşitli etkinlikler ve grup yemekleri için açılışa özel uygun fiyatlarıyla da Bolu’nun önemli bir açığını kapatıyor. 3 katlı geniş ve ferah bir mekân olan Çilingir Sofrası, 250 kişi kapasiteli salonunda misafirlerini ağırlıyor.

FASILA DAVETLİSİNİZ

Günün belirli zamanlarında çeşitli kampanyalar yaptıklarını belirten Afat, “12.00 – 19.00 saatleri arasında öğrenci arkadaşlarımızı da düşünerek çeşitli kampanyalar yapmaktayız. Aynı zamanda Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri 20.00 – 00.00 arasında fasıl gecelerimize tüm halkımızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2022, 18:43