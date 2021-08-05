Bolu Çimento 53 yaşında

Haber: Okay Özcan

Ana sözleşmesinde değişiklik yaparak sermayesini 40.000.000 TL'ye yükselten Bolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin, Türkiye Çimento Sanayii ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile gerçekleştirilen müzakereler sonucunda %25 hissesi OYAK'a, %16 hissesi Türkiye Çimento Sanayii'ne (ÇİSAN) devredildi. 1990 yılında OYAK payı % 50’yi aştı.1969’da temeli atılan Bolu Çimento Fabrikası, 1973’te montajı tamamlanarak deneme üretimlerine geçti, 1974’te işletmeye açıldı.

Bolu Çimento'nun bugün yıllık klinker üretim kapasitesi 2,5 milyon ton, çimento üretme kapasitesi 5,5 milyon tondur. Merkez Fabrika: Şirketin yönetim ve diğer ana birimlerinin yer aldığı Bolu Merkez Fabrika’nın 1,3 milyon ton klinker üretiminin yanı sıra 2,8 milyon ton yıllık çimento kapasitesi bulunmaktadır. Ağustos 2014’te döner fırın atık ısısından elektrik (WHR) enerjisi üretimi yatırımı tamamlandı. Bu yatırımla fabrikada tüketilen elektrik enerjisinin % 25’i bu tesisten sağlanmaya başlandı ve aynı zamanda sera gazı emisyonlarında da azaltım sağlandı.

Ankara Şubesi: 1996’da paketleme ünitesi olarak kurulan Sarayköy'deki şube, 1998 yılında öğütme ve paketleme tesisine dönüştürüldü. 2015’te döner fırın ve öğütme kapasite artışı yatırımı tamamlanan fabrika yıllık 1,2 milyon ton klinker, 1,7 milyon ton çimento öğütme kapasitesine ulaştı.

Bolu Çimento’nun Ankara bölgesine satışları bu şubeden gerçekleşmektedir. Ereğli Şubesi: Karadeniz Ereğli bölgesinde yer alan şube, yıllık 1 milyon tonluk öğütme kapasiteli olup 45.000 metrekarelik bir alan üzerine kuruludur. Öğütme sürecinde cürufun kurutulması için kullanılan doğalgazla çalışan sıcak hava ocağı yerine, maliyet ve enerji verimliliğini artırmak için akışkan yataklı sıcak hava ocağı yatırımı yapılarak bu ocak, Temmuz 2014’te devreye girdi.

Bolu Çimento, sektöründe bir ilke imza atarak T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı "Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanım Lisansı" aldı. ÇEİS'in koordine ettiği proje çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygunluk belgesini alan ilk şirket olup 2006’da başlatılan Ar-Ge çalışmalarıyla da sektöründeki öncü konumunu pekiştirdi. Türkiye çimento endüstrisinin ilk patenti için Bolu Çimento tarafından 27.03.2007 tarihinde başvuru yapıldı ve 22 Aralık 2008'de patent alındı. Uzun uğraşların ardından tamamlanan Döner Fırına Entegre Atık Yakma Sistemi, sektörün ilk patenti olma özelliğini korumaktadır. Bolu Çimento Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) BOLUC kodu ile işlem görmektedir.

53 yıldır Bolu’da faaliyet gösteren Bolu Çimento, ülke katma değerine ve istihdam da büyük çapta destek vermekte.

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2021, 10:47