Bolu Çimento devrediliyor

Haber: N. Halid Altundal

OYAK Çimento Kağıt Beton Grubu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bolu, Adana, Aslan, Ünye ve Mardin Çimento iki hafta önce birleşme kararı aldı. Alınan kararın ardından şirketlerin hangi çatı altında faaliyetlerine devam edeceği merak konusu oldu. 30 Aralık’ta birleşme konusunu görüşmek üzere bir araya gelen halka açık Bolu, Adana, Aslan, Mardin ve Ünye Çimento şirketlerinin yönetim kurulları nihai kararını verdi. Toplantıda alınan karar doğrultusunda OYAK Grubu bünyesindeki 5 şirketin yeni yılda faaliyetlerine Mardin Çimento bünyesinde birleşerek devam edeceği öğrenildi.

Toplantıda alınan kararları Kamuyu Aydınlatma Platformuna(KAP) bildiren şirketler ayrıca çağrı fiyatlarını da duyurdu.

YATIRIMCILARA SUNULACAK AYRILMA HAKLARI BELLİ OLDU

KAP’ta yer alan açıklamaya göre Mardin Çimento; Bolu, Adana, Aslan ve Ünye Çimentoyu tüm aktif ve pasifleriyle birlikte devralacak. Yani, hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören 5 şirket, Mardin Çimento bünyesinde birleşmiş olacak. KAP açıklamasında yer alan bilgilere göre 5 şirketin birleşme nedeniyle yatırımcılara sunacağı ayrılma hakları da belli oldu. Buna göre Adana Çimento'da, A Grubu ADANA payları için 6,9919 TL, B Grubu ADBGR payları için 5,1892 TL, C Grubu ADNAC payları için de 2,021 TL,

Aslan Çimento (ASLAN) payları için 35,9648 TL, Mardin Çimento (MRDIN) payları için 5,4464 TL, Ünye Çimento (UNYEC) payları için 3,6945 TL, Bolu Çimento (BOLUC) payları için ise 3,2584 TL olarak belirlendi.

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2019, 15:47