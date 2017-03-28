Haber: BMA

Bolu Çimento, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde 1,3 Milyon TL seviyesinde gerçekleşen net finansman giderinin 2016 yılı son çeyreğinde 6 Milyon TL’ye yükselmesinin net kârı baskıladığını açıkladı. Yılın son çeyreğinde, Bolu Çimento’nun net satış gelirleri geçtiğimiz yılın son çeyreği ile benzer tahminleri olan 116 Milyon TL seviyesine gerçekleşti.

Bolu Çimento, yılın son çeyreğinde ortalama piyasa beklentisinin yüzde 16, yatırım araştırmacılarının beklentisinin yüzde 13 üzerinde, yıllık bazda yüzde 8 artışla 44 milyon TL FVAÖK açıkladı. Cironun geçen yılki seviyelerinde gerçekleşmesine rağmen, beklentilerin aksine yıllık bazda maliyetlerde görülen iyileşmenin operasyonel kârlılığı desteklediği belirtiliyor.