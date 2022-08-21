Bolu Çivril Köyü Kadınları Birlik Oluyor



Haber: Uğur Balaban

Ahududu yetiştiriciliğinde Bolu’nun önde gelen köyü Çivril’de istek ve talepler doğrultusunda düzenlenen organik ahududu vb. yetiştiriciliği eğitiminde karar alan kadınlar birlikte hareket edilecek.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Köy Muhtarımız ve sakinlerinin talepleri doğrultusunda farklı şubelerden uzman personelimiz ve müdür yardımcımız Hasan Taş önderliğinde köyümüzde organik tarım, pazarlama ve kooperatif konuşu eğitim düzenlendi. Yaklaşık 60 kişinin katıldığı eğitimde üreticilerimizin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Yapılan sunular ve istişareler neticesinde birlikten kuvvet doğar mantığıyla hareket eden köy sakinlerimiz köylerinde de bir kadın kooperatifi kurulması suretiyle gerek ürünlerin pazarlanması gerekse de üretim çeşitliliği açısından adım atma kararı almışlardır.

Bolu İlimizde kadınlarımızın birlikte hareket etme kabiliyetleri diğer kooperatiflerimizde görüldüğü üzer başarıyı da beraberinde getirmiştir. İlimizde faaliyette olan kadın kooperatiflerimizin sayısı artmaya devam ederkenbu durum üreticilerimizi de daha güçlü bir konuma getirmektedir. Çivril Köyü kadınlarımız ve birlikte hareket etmek isteyen tüm üreticilerimizin kurum olarak her daim yanlarına olmaya devam edeceğiz” denildi.

Açıklamanın devamında “Ayrıca rutin eğitimlerimizin yanı sıra Çivril köyümüzde olduğu gibi istek ve talepler doğrultusunda spontane eğitim çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Kurum olarak üreten üretmek isteyenin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Üreten Bolu’muzun Üreten Türkiye’mizin bir parçası olmak isteyen her bir bireyimiz bizler için kıymetlidir" ifadeleri kullanıldı.

Bolu İl Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Hasan Taş; çiftçilerin yanında olduklarını söyleyerek yaptığı açıklamada “Burada 7’den 77’ye kadınlarımız, çocuklarımız kısacası kırsalda hayatın her evresinden sizleri görmek, üretme isteğinize tanıklık etmek bizler için mutluluk verici. Sizler üretmek istediğiniz sürece bizler her daim yanınızda olacağız” diye konuştu.

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