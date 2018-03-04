Bolu’da inanılmaz başarılarla halkın gönlüne giren Dr. Polat pazartesi günü Düzce Tıp Fakültesinde göreve başlıyor. Özel bir hastaneden ayrıldıktan kısa süre sonra Numune Hastanesinde çalışmaya başlayan Dr. Polat’ın Bolu’ya geleceği haberi vatandaşları mutlu etmişti. Uzun çalışmalar sonrası Bolu’nun çok istemesine rağmen getirilemeyen başarılı Beyin Cerrahı Yrd. Doç. Dr Ömer Polat’ın Düzceliler tarafından Tıp Fakültesine ataması yapıldı. Yapılan atamayla pazartesi günü göreve başlayacak Dr. Polat’ın hastaları buruk mutluluk yaşıyor. Bolu’dan 40 dakikalık mesafede olan Düzce’ye atanmasına sevinen vatandaşlar, Bolu’ya gelememesine üzülüyorlar. Başarılı Beyin Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Polat’a yeni görev yerinde başarılar diliyoruz.

ÖMER POLAT KİMDİR?

2007 yılında Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olarak Bolu ya geldi. 2 yıl Devlet Hastanesi’nde uzman hekim olarak 2 yıl AİBÜ de Yrd. Doç. Dr. olarak çalıştı. Sonrasında özel hastanede 7 yıl çalışan ve yılda yaklaşık 10.000 hasta muayene eden Op. Dr Ömer Polat en son Ankara Numune Hastanesinde Beyin Anjiografisi ve kapalı beyin kanama ameliyatları kursu aldı. Bolu ye tekrar dönmesi beklenen Ömer Polat’ın atama işleri uzadıkça hastaları merak içindeydi. Bolu’ya geldiğinden beri yılda yaklaşık 400 ameliyat yaptı. Basına da yansıyan birçok başarılı ameliyat ile adını duyurdu.