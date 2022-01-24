Bolu Covit-19’da alarm veriyor

Haber: C. Kutay Aykan

Son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs tablosuyla ilgili çok önemli verileri vatandaşlarla paylaştı. Bakan Koca "8-14 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." diyerek vaka haritasını paylaştı. Koca ayrıca vaka yoğunluğu en yüksek 10 ilin Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon olduğunu da duyurdu.

Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca koronavirüs süreciyle ilgili vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Bakan Koca "8-14 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında yeni açıklamalarda bulundu.

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca ayrıca "8-14 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon." sözleriyle alarm veren illeri de duyurdu