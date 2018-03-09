Bolu olarak birçok problemin yanı sıra inşaat aşamasında yatırım sahibi bir il olarak Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın dikkatini geleceğimize yadsınmaz katkıları olacak iki konuya çekmek istiyoruz. İlimizin orta vadede en önemli iki sorununun çözümü tarihi bir sorumluluk olarak siyasilerin omuzlarında her zamankinden daha ağır bir yük olarak duruyor. Bu iki önemli tarihi sorumluk projesi Bolu-Karadeniz Ereğli’si direkt bağlantı yolunun bir an önce açılması ve Bolu’nun sağlık turizmi açısından ülkemizin merkezi haline getirilmesidir.

KARADENİZ BAĞLANTI YOLU

Bolu-Karadeniz Ereğli’si direkt bağlantı yolu yaklaşık 50 senelik bir Bolu rüyasıdır. Sosyo-ekonomik parametreler açısından birbirine partner olabilecek en iyi iki şehir Bolu ve Ereğli dir. Bolu’dan kuş uçumu 55 kilometrelik bir mesafede olan Zonguldak ili Ereğli ilçesi esnafımıza bulunmaz bir ticari ortak olacaktır. Türkiye lokasyonunda önemli bir yere sahip olan ilimizin Karadeniz ile buluşması açısından da çok önemli olan Bolu-Karadeniz Ereğli’si direkt bağlantı yolu bu küçük Anadolu şehrinin kaderini değiştirecek, bölgemize göç gelmesini sağlayacak çok önemli bir projedir. İlimizin bir liman kentine yarım saatlik bir yol ile bağlanması ticari açıdan da yatırımcılara davetkar bir konum sunacaktır.

SAĞLIK TURİZMİ MERKEZİ

Sağlıklı yaşam kenti projesi uzun süredir üzerinde kafa yorulan ve ön fizibilitesi yapılmış bir proje olmakla birlikte Bolu’nun karakterine en uygun çevre bilinci ile bütünleşmiş bir kalkınma projesidir. Ankara ve İstanbul’un ortasında, son derece önemli bir lokasyonda yer alan Bolu, sağlık turizmi alanında sahip olduğu kaynaklar ve potansiyel ile gelişime ve markalaşmaya en uygun illerin başında gelmektedir. TÜİK tarafından yayınlanan «İllerde Yaşam Endeksi» araştırmasında, Bolu genel olarak 3. sırada, sağlık alanında ise 2. sırada yer almaktadır. Önemli termal kaynaklara sahip olan Bolu’da, merkezde bulunan Karacasu bölgesi, Mudurnu ve Seben ilçeleri termal açıdan önemli gelişim ve markalaşma potansiyeli bulunan merkezler konumundadır. Tüm ilçelerimizle Bolu, Türkiye’nin sağlık merkezi olmak için biçilmiş kaftandır.