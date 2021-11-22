Bolu'da 100. gönüllüye aşı yapıldı



Haber: Ceylan Beykoz

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen Kovid-19 aşısı "TURKOVAC", Faz-3 çalışmaları kapsamında, belirlenen kentler arasında yer alan Bolu'da da 14 Ekim itibarıyla gönüllülere yapılmaya başlandı.

Bolu'da, TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmalarına destek vermek isteyenler, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 Aşı Uygulama Merkezi'ne gelerek aşılarını yaptırıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, merkeze gelen ve isminin açıklanmasını istemeyen bir erkek gönüllüye 100. gönüllü olarak 3. doz hatırlatma uygulaması yapıldığını bildirdi. Belirlenen şartları sağlayanları gönüllü olmaya davet eden yetkililer, Sinovac veya Biontech aşısını iki doz yaptırmış, üzerinden 90 gün geçmiş ya da 270 günü geçmemiş olan 18-60 yaş arası bireylere, gönüllü oldukları takdirde TURKOVAC aşısı uygulandığını kaydetti.