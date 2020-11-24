Bolu'da 24 Kasım başkadır



Haber:Erdal Tanrıverdi

İlimiz genelinde yapılan törenlerle Öğretmenler Günü kutlanırken, il merkezindeki törenler anıt parkta başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesajının okunmasının ardından Gölyüzü İzzet Baysal Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Esrar Yayla Kuroğlu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Tören, ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi. Törenin ardından Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ile emekli olan ve görevlerinde başarılı olan öğretmenler Bolu Valisi Ahmet Ümit'i makamında ziyaret etti.

Ziyaret esnasında bir konuşma yapan Vali Ümit, insanın makro planda görevinin ve dünyada var oluş sebebinin öğrenmek, öğretmek ve uygulamak olduğunu ifade etti. Öğrenme, öğretme ve uygulama işlemlerinde herkesin sorumlu olduğunu ama bunu yapan esas kişilerin öğretmenler olduğunu kaydeden Ümit, "İnsanın ilk gözünü açtığı eğitime ilk başladığı yer ailesidir. Bütün çocuklarımızın aile içinde büyümesini temenni ediyorum. Aile içindeki ilk eğitimi aldıktan sonra en yetkin eğitim okullarımızda devam eder ve okullarımızın lokomotifleri de öğretmenlerimizdir" şeklinde konuştu.

Ümit, daha sonra emekli olan öğretmenler ile başarılı öğretmenlere başarı belgelerini takdim etti.

Öte yandan Bolu'nun Mudurnu ilçesinde de Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Hükümet Meydanı'nda düzenlenen tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Kavgacı tarafından günün anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma yapıldı. Tören, Kavgacı'nın konuşmasının ardından sona erdi.