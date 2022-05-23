Bolu'da 5 günlük hava durumu

Haber: C. Kutay Aykan

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre;

Haftanın ilk gününde yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Yağışların Düzce, Bolu, Karabük çevreleri, Kocaeli ve Sakarya'nın iç kesimleri, Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ve Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Fırtına uyarısı

Rüzgârın, yarın sabah saatlerinden sonra Doğu Akdeniz kıyılarında, zamanla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.