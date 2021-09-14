

Haber: Aysun Beykoz

Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,0 azalarak 141 bin 400 oldu. Bolu’da konut satış miktarı ise geçen yıl Ağustos ayına oranla düşüş yaşadı.

Türkiye genelinde Ağustos ayında 141 Bin 400 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,0 azalarak 141 bin 400 oldu. Konut satışlarında İstanbul 24 bin 286 konut satışı ve %17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 642 konut satışı ve %9,6 pay ile Ankara, 7 bin 731 konut satışı ve %5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Hakkari ve 28 konut ile Ardahan oldu.

Bolu’da konut satış miktarı 751’den 737’ye düştü

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, 2021 yılı Ağustos ayında Bolu’da 737 konut satıldı. Geçen yıl aynı dönemde ise Bolu’ da satılan konut miktarı 751 idi. Aynı şekilde Bolu’da konut satış miktarı 2020 Ocak-Ağustos döneminde 4.357 iken 2021 Ocak–Ağustos dönemi gerileyerek 3.947’ ye düştü.