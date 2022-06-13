Bolu'da Adana Vefaspor, Türkiye Şampiyonu oldu

Haber: Uğur Balaban

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan Adana Vefaspor ile Samsun Atakumspor arasındaki final müsabakası 1-0 Adana Vefaspor'un galibiyeti ile sonuçlandı. Adana Vefaspor bu sonuçla Türkiye birincisi olurken, Samsun Atakumspor Türkiye ikincisi oldu.

Adana Vefaspor ve Samsun Atakumspor arasındaki final maçının 29. dakikasında Atakum'dan Kerem Sercan Kara'nın ağlara giden topu gol değeri kazanmadı. Devre 0-0 bitti. Maçın 80. dakikasında Vefaspor kazandığı penaltıyı Ceyhun Kastalık ile gole çevirdi. Serdar Döndü yönetimindeki Vefaspor bu golle tarihinde ilk kez Türkiye şampiyonu oldu. Maç sonunda büyük sevinç yaşayan Adana ekibi Şampiyonluk coşkusunu taraftarı ile doyasıya yaşadı. Adana Vefasporlu oyuncuları ikinci olan rakipleri atakum Belediyesi’ni alkışlayarak ve teselli vererek örnek bir harekete imza attılar.

Bolu Atatürk Stadı'ndaki dörtlü final organizasyonun üçüncülük maçında Konya Selçuklu Belediyespor, İstanbul ekibi Feriköyspor'u 4-0 mağlup etti ve turnuvayı bronz madalya ile kapattı.

Adana Vefaspor oyuncularından alkışlanacak hareket

Adana Vefaspor oyuncuları, Türkiye şampiyonu oldukları maçın ardından soyunma odasını temizleyerek stadyumdan ayrıldı.

Adana Vefaspor U-18 takımı Türkiye Şampiyonası’nda Samsun ekibi Atakum Belediyespor U-18 takımı ile karşılaştı. Bolu’da gerçekleşen karşılaşmada, Adana Vefaspor, rakibini attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu.

Şampiyon oldular, soyunma odasını temizleyip ayrıldılar

Vefaspor oyuncuları, Türkiye şampiyonu oldukları maçtan sonra soyunma odasını temizleyerek stadyumdan ayrıldı.

"Sizlerle gurur duyuyoruz"

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan ise bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak oyuncuları kutladı. Bozan, “Hem Türkiye şampiyonu olacaksın hem de final müsabakası sonrası soyunma odasını tertemiz bırakacaksın. Sizlerle gurur duyuyoruz. Alkışlar sizlere Vefaspor evlatları” ifadelerini kullandı.

Turnuvaya damga vurdular

Adana Vefaspor kalecisi Yusuf İyem yarı final mücadelesinde 3 penaltı kurtararak yıldızlaştı. Final müsabakasında da başarılı kurtarışlar yapan kalecinin başarısının sırrı Adana Vefaspor Kaleci Antrenörü Özgür Arslan’ın emekleri ile turnuvada fark yarattı. Adana’da yıllardır kaleci antrenörlüğü yaparak Milli takım seviyelerinde kaleciler yetiştiren Özgür Arslan Adana Vefaspor’da başarının temel taşlarından birisi oldu.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2022, 16:35