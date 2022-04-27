BOLU'DA ARICILARA 106 TON KRİSTAL ŞEKER DAĞITILDI

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından, arıcılara destek olmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Bolu'da faaliyet gösteren ve Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı aktif arıcılık yapan yetiştiricilere dağıtılmak üzere 106 ton kristal şeker tahsis edildi.

Şekerlerin arıcılara dağıtımı için yapılan törene Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı İsmail Ünalan ve arı yetiştiricileri katıldı.

İzzet Murat, yaptığı açıklamada, "Bolu'da Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı 322 arıcımızın yaklaşık aktif olan 17 bin kovanı için Bakanlığımıza bağlı Türk Şeker Fabrikalarından temin edilen 106 ton şeker il müdürlüğümüz koordinatörlüğünde dağıtıldı. İlimiz yaz sezonunun kısa sürmesi ve üreticilerimizin yaşadığı girdi maliyeti yükseklikleri ile birlikte, bal arılarımızın üretim sezonuna güçlü girebilmeleri ve verimli bir sezonu adına önem arz etmektedir. Bakanlığımızın yürütmüş olduğu bu çalışma arıcılarımıza ve arılarımıza pozitif yansıyacak olup yetiştiricilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı İsmail Ünalan ise, "Devletimiz arı yetiştiricilerimiz adına önemli bir destek sağlamıştır. Şeker desteği Bolu arıcılığına önemli bir katkı sağlayarak verimliliğe olumlu yansıyacaktır. Emeği geçenlere, yetiştiriciler adına teşekkür ediyorum. Mevsim koşullarımızda uygun olursa sezonumuz oldukça iyi geçecektir" ifadelerinde bulundu.