Bolu'da belediyeye ait işyerleri ihale ile satılacak

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 4(DÖRT) ADET İŞYERİNİN SATIŞ İŞİNE AİT İHALE İLANI

Bolu'da belediyeye ait işyerleri ihale ile satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki Listede belirtilen Taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca 35/C maddesi Açık Teklif Usulü ile Satış ihalesi yapılacaktır.

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