Bolu'da çocuk nüfusu açıklandı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu nüfusu 320 bin 014 kişi iken bunun 66 bin 938'ini çocuklar oluşturdu. Bolu nüfusunun %20,9'unu çocuk nüfus oluşturmuştur.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2021 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken bunun 22 milyon 738 bin 300'ünü çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun %51,3'ünü erkek çocuklar, %48,7'sini kız çocuklar oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre; 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun %48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında %41,8 ve 2021 yılında %26,9 oldu.

Nüfus projeksiyonlarına göre; çocuk nüfus oranının 2025 yılında %26,6, 2030 yılında %25,6, 2040 yılında %23,3, 2060 yılında %20,4 ve 2080 yılında %19,0 olacağı öngörüldü.

Bolu nüfusunun %20,9'unu çocuk nüfus oluşturdu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2021 yıl sonu itibarıyla, Bolu nüfusu 320 bin 014 kişi iken bunun 66 bin 938'ini çocuklar oluşturdu. Bolu nüfusunun %20,9'unu çocuk nüfus oluşturmuştur.

Kocaeli nüfusunun %27,1'ini çocuk nüfus oluşturdu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2021 yıl sonu itibarıyla, Kocaeli nüfusu 2 milyon 033 bin 441 kişi iken bunun 550 bin 676'sını çocuklar oluşturdu. Kocaeli nüfusunun %27,1'ini çocuk nüfus oluşturmuştur.

Sakarya nüfusunun %25,2'sini çocuk nüfus oluşturdu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2021 yıl sonu itibarıyla, Sakarya nüfusu 1 milyon 060 bin 876 kişi iken bunun 266 bin 921'ini çocuklar oluşturdu. Sakarya nüfusunun %25,2'sini çocuk nüfus oluşturmuştur.

Düzce nüfusunun %24,4'ünü çocuk nüfus oluşturdu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2021 yıl sonu itibarıyla, Düzce nüfusu 400 bin 976 kişi iken bunun 97 bin 919'unu çocuklar oluşturdu. Düzce nüfusunun %24,4'ünü çocuk nüfus oluşturmuştur.

Yalova nüfusunun %23,6'sını çocuk nüfus oluşturdu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2021 yıl sonu itibarıyla, Yalova nüfusu 291 bin 001 kişi iken bunun 68 bin 654'ünü çocuklar oluşturdu. Yalova nüfusunun %23,6'sını çocuk nüfus oluşturmuştur.

Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu il Şanlıurfa oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre ADNKS sonuçlarına göre; illerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, %45,2 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini %42,3 ile Şırnak ve %40,1 ile Ağrı izledi.

Türkiye'de 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranı %45,3 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre ADNKS sonuçlarına göre 2021 yılında toplam hanehalkı sayısı 25 milyon 329 bin 833 oldu. Hanelerin %45,3'ünde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu gözlendi. Bu hanelerin illere göre dağılımı incelendiğinde, 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranının en yüksek olduğu ilin %71,6 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu illerin %30,0 ile Sinop ve Tunceli olduğu görüldü.

Toplam hanelerin %19,1'inde 0-17 yaş grubunda bir çocuk, %15,8'inde iki çocuk, %6,7'sinde üç çocuk, %2,3'ünde dört çocuk, %1,5'inde ise beş ve daha fazla çocuk bulunduğu görüldü.

Kocaeli ilinde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hane halkı oranı %50,2 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, ADNKS sonuçlarına göre Kocaeli ilinde 2021 yılında toplam hanehalkı sayısı 602 bin 601 oldu. Toplam hanelerin %22,2’sinde 0-17 yaş grubunda bir çocuk, %19,1’inde iki çocuk, %6,6’sında üç çocuk, %1,6’sında dört çocuk, % 0,7’sinde ise beş ve daha fazla çocuk bulunduğu gözlendi.

Sakarya ilinde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hane halkı oranı %46,0 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, ADNKS sonuçlarına göre Sakarya ilinde 2021 yılında toplam hanehalkı sayısı 312 bin 767 oldu.Toplam hanelerin %20,0’sinde 0-17 yaş grubunda bir çocuk, %17,2’sinde iki çocuk, %6,4’ünde üç çocuk, %1,6’sında dört çocuk, % 0,7’sinde ise beş ve daha fazla çocuk bulunduğu gözlendi

Düzce ilinde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranı %44,5 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, ADNKS sonuçlarına göre Düzce ilinde 2021 yılında toplam hanehalkı sayısı 119 bin 700oldu.Toplam hanelerin %19,7’sinde 0-17 yaş grubunda bir çocuk, %16,4’ünde iki çocuk, %6,2’sinde üç çocuk, %1,5’inde dört çocuk, % 0,6’sında ise beş ve daha fazla çocuk bulunduğu gözlendi.

Bolu ilinde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranı %37,0 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, ADNKS sonuçlarına göre Bolu ilinde 2021 yılında toplam hanehalkı sayısı 104 bin 358 oldu.Toplam hanelerin %17,8’inde 0-17 yaş grubunda bir çocuk, %14,0’ünde iki çocuk, %4,0’ünde üç çocuk, %0,8’inde dört çocuk, % 0,4’ünde ise beş ve daha fazla çocuk bulunduğu gözlendi.

Yalova ilinde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranı %38,8oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, ADNKS sonuçlarına göre Yalova ilinde 2021 yılında toplam hanehalkı sayısı 95 bin 085 oldu. Toplam hanelerin %17,9’unda 0-17 yaş grubunda bir çocuk, %13,5’inde iki çocuk, %5,1’inde üç çocuk, %1,6’sında dört çocuk, % 0,8’inde ise beş ve daha fazla çocuk bulunduğu gözlendi.

Çocuk nüfusun 2021 yılında %29,1'inin 5-9 yaş grubunda yer aldığı görüldü

Çocuk nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2016 yılında çocuk nüfusun %28,2'sinin 0-4 yaş grubunda, %27,7'sinin 5-9 yaş grubunda, %26,8'inin 10-14 yaş grubunda ve %17,3'ünün 15-17 yaş grubunda yer aldığı görülürken, 2021 yılında %26,0'sının 0-4 yaş grubunda, %29,1'inin 5-9 yaş grubunda, %28,3'ünün 10-14 yaş grubunda ve %16,5'inin 15-17 yaş grubunda yer aldığı görüldü.

Çocukların İnternet kullanım oranı 2021 yılında %82,7 oldu

Çocuklarda bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; İnternet kullanım oranı, 6-15 yaş grubundaki çocuklar için 2013 yılında %50,8 iken 2021 yılında %82,7 oldu. İnternet kullanımı cinsiyete göre incelendiğinde, erkek çocukların İnternet kullanım oranının 2013 yılında %53,7 iken 2021 yılında %83,9'a, kız çocukların İnternet kullanım oranının ise 2013 yılında %47,8 iken 2021 yılında %81,5'e yükseldiği görüldü.

Resmi kız çocuk evlilikleri azaldı

Evlenme istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında %7,3 iken bu oran 2021 yılında %2,3'e düştü. Diğer taraftan, aynı yaş grubunda olan erkek çocukların resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında %0,5 iken bu oran 2021 yılında %0,1 oldu.

Babası vefat etmiş çocukların sayısı 272 bin 361 oldu

ADNKS sonuçlarına göre; 2021 yılında 22 milyon 738 bin 300 çocuk nüfusun içerisinde babası vefat etmiş çocuk sayısının 272 bin 361, annesi vefat etmiş çocuk sayısının 82 bin 968, hem annesi hem babası vefat etmiş çocuk sayısının ise 4 bin 451 olduğu görüldü.

Koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı 8 bin 459 oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verilerine göre; 2021 yılında Türkiye genelinde kuruluş bakımı altında bulunan çocuk sayısının 13 bin 302 olduğu görüldü. Mevcut koruyucu aile sayısı 6 bin 978, koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı ise 8 bin 459 oldu. Evlat edindirilen çocuk sayısı 2021 yılında 495 oldu.

Boşanma davaları sonucu velayeti anneye verilen çocukların oranı %76,1 oldu

Boşanma istatistiklerine göre; 2021 yılında boşanan çiftlerin sayısı 174 bin 85 oldu. Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 165 bin 937 çocuk velayete verildi. Çocukların velayetinin %76,1'inin anneye, %23,9'unun ise babaya verildiği görüldü.

Trafik kazası sonucu yaşamını yitirenlerin %8,8'ini çocuklar oluşturdu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Karayolu trafik kaza istatistiklerine göre; 2020 yılında gerçekleşen trafik kazalarının %15,3'ü ölüm ya da yaralanma ile sonuçlandı. Bu kazalarda toplam 4 bin 866 kişi yaşamını yitirirken ölen kişilerden 430'unu çocuklar oluşturdu. Yaş grubuna göre yaşamını yitiren çocuklar incelendiğinde, ölen çocukların %46,0'sının 0-9 yaş grubunda, %25,1'inin 10-14 yaş grubunda ve %28,8'inin ise 15-17 yaş grubunda olduğu görüldü.