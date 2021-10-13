Bolu'da da suça karışmış

Haber: C. Kutay Aykan

Kocaeli'de sahte banka dekontuyla 11 kişiyi 75 bin lira dolandırdığı iddia edilen, İstanbul ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarla yakalan 5 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinden satılık ilanı verilen cep telefonu, dizüstü ve masaüstü bilgisayarları sahte banka dekontuyla satın alıp vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu yöntemle 11 kişiyi 75 bin lira dolandırdığı tespit edilen E.B, Y.E.S, O.G, M.M.K. ve B.A, Sakarya ve İstanbul'daki operasyonlarla gözaltına alındı. Bursa, Trabzon, Ordu, Bolu, Düzce, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te de aynı suçlara karıştığı belirlenen 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Zanlıların İlimizde de 3 kişiyi dolandırdığı öğrenildi.