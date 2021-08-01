Haber: Yasin Bilgi

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınlarının önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı. Son zamanlarda ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarının ardından Bolu'da da tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Belirli alanlar dışında piknik ateşi yakılmasına müsaade etmeyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüz ölçümünün büyük kısmı ormanlarla kaplı kentte, özellikle yaylalarda denetimlerini artırdı. At Yaylası'nda da denetim yapan ekipler, ormanlık alanda çadır kampı yapanları ateş yakmamaları konusunda uyardı.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2021, 16:02