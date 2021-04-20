Bolu'da denetimler hız kesmeden sürüyor!

Haber: Aysun Beykoz

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il Valiliğine gönderdiği ‘Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri' genelgesi kapsamında, Bolu Valiliği koordinesinde şehir genelinde denetimler devam ediyor. Bu bağlamda, 441 ekip ve 304 personelin, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığına dair denetim yaptığı kaydedildi.

MENGEN’DE DE DENETİMLER DEVAM EDİYOR

İlimiz Mengen ilçesinde koronavirüs ile mücadele kapsamında, kaymakamlık öncülüğünde yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri devam etmektedir. Kaymakamlık tarafından vatandaşların sağlığı ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşları denetleniyor.

GÖYNÜK’TE DE DENETİMLER DEVAM EDİYOR

İlimiz Göynük ilçesinde de “Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim Modeli” kapsamında, Kaymakamlık koordinesinde denetimler hız kesmeden sürdürülüyor. Denetim ekiplerince dükkanlar, işyerleri ve pazarlar gezilerek denetlemeler ve bilgilendirmeler yapılıyor.