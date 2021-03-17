Bolu'da dükkanlar ihaleyle kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Mülkiyeti Bolu Belediyesine ait 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi hakkında kanun ve 2886 sayılı DİK kapsamında Tapunun Yazıören Köyü 3185 ada 1 Parselinde kayıtlı sebze ve meyve toptancı hal içerisinde bulunan 8 ve 24 nolu 2(iki) adet işyerinin 89 ay süre ile kiralama ihalesidir. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile yapılacaktır.

İhale 26.03.2021 Cuma günü saat 14:04 ve müteakiben Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99 Bolu Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ