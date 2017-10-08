banner133

banner101

08 Ekim 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • “BOLU DA EĞİTİMDE AKIL ALMAZ UYGULAMA”

    Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, 2 saatlik ‘Serbest Zaman Etkinliği’ dersinde İmam Hatip Lisesi mezunu ve sadece halk eğitim merkezinden sertifikalı kişilerce, Değerler Eğitimi (Dini Bilgiler ve Kur’an ı Kerim) olarak verilmesine sert tepki gösterdi.

    06 Ekim 2017 Cuma 16:43
    Bu haber 591 kez okundu
    “BOLU DA EĞİTİMDE AKIL ALMAZ UYGULAMA”

    Haber: Kasım Şahin

    Konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici; “Bolu Valiliği, Bolu il Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bolu İl müftülüğünün imzaladığı bir protokolle Merkez ilköğretim okullarının tamamında, ilk öğretim haftalık ders çizelgesinde bulunan 2 saatlik ‘’ Serbest Zaman Etkinliği’’ dersinin okul dışından gelecek, İmam Hatip Lisesi mezunu ve sadece halk eğitim merkezinden sertifikalı kişilerce, Değerler Eğitimi (Dini Bilgiler ve Kur’an ı Kerim ) olarak verilmesine  karar verilmiş. İmzalanan protokol gereğince bu akıl almaz uygulama,  okullarımızda 04 Ekim 2017 tarihi itibariyle okul müdürleri tarafından hayata geçirilmeye başlanmıştır. Okulun normal ders saatleri içerisinde ve sınıf öğretmeninin sınıfta olmadığı bir ortamda 2 saatlik dersin, içeriği bilinmeyen ve pedagojik formasyonu, çocuklarla ilgili hiçbir deneyimi olmayan kişilerce verilmesi planlanmaktadır” dedi.

    “ÖĞRENCİ VELİLERİNE DÖNÜK  YÖNLENDİRME  YAPILMIŞTIR”

    Açıklamasının devamında Gezici; “ Okul müdürleri öğretmenleri acil olarak toplantıya çağırarak, bu akıl almaz, içeriği ve sınırları bilinmeyen protokol gereğince yapılacak derse velilerden öğrencilerini göndermeleri için onay verdiklerini gösterir dilekçeleri alma telaşına düşmüşlerdir. İmzalanan “Protokol” söz konusu derse katılımın isteğe bağlı olarak gerçekleşeceğini belirtse de öğrenci velilerimize gönderilen matbu dilekçelerde kimlerin bu eğitimi vereceği  belirtilmemiş ve sadece ‘’istiyorum ‘’  seçeneği yerleştirilerek öğrenci velilerine dönük    yönlendirme  yapılmıştır.  Dilekçelerde, imzalan protokole bile aykırı olarak “istemiyorum” seçeneği dahi yer almamaktadır.

    Gelişmeler üzerine sendikamızı çok sayıda veli ve öğretmen telefonla arayarak bilgi talep etmiş, kaygılarını ve itirazlarını ifade etmişlerdir” diye açıkladı.

    GEZİCİ’DEN VALİLİĞE VE MİLLİ EĞİTİME SORULAR

    Gezici, Kamuoyu aşağıda bulunan soruların yanıtını Protokole imza atan Bolu Valiliği ve Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden beklemektedir diyerek; “ Okul saati içerisinde yapılacak bu uygulamaya katılmak istemeyen öğrenciler bu ders saatlerinde hangi dersi görecek veya ne yapacak? Bu dersi almak istemeyen öğrencilerin arkadaşlarıyla ilişkisi bozulabilir mi, okul idarelerinin öğrencilere dönük ayrımcı tutumları olabilir mi? Öğrencinin sosyal baskı görme olasılığına karşı her hangi bir önlem alındımı? Söz konusu dersi verecek olan kişilerin mesleki ve pedagojik formasyonu var mı? Öğretim ortamında yaşanabilecek olası sorunlara karşı bu kursu verecek kişilere dönük yeterli güvenlik soruşturması yapıldı mı? Söz konusu dersler yapılırken ders öğretmeni öğrencilerle beraber bulunacak mı? Aynı ders saati için iki ayrı kişiye (Ders öğretmeni-Kurs Öğretmeni) ücret ödenecek olması Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Ücretleri ile ilgili Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen esaslara uygun mu? Oluşabilecek sorunların hukuki sorumluğu kimde olacaktır? Öğretmenlerimizin büyük bir bölümü söz konusu uygulamayı kabul edilir bulmadıklarını; öğrencilerinin içeriği belli olmayan ve ehliyetsiz kişilerce yapılacak olan derslere alınmalarını kabul etmediklerini ifade etmektedirler” diye sordu.

    “DİN EĞİTİMİ ZORLANMASINI KABUL ETMİYORUZ, ETMEYECEĞİZ”

    Son olarak Gezici; “ Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak; Kimsenin MEB tarafından belirlenen ders içeriklerinin dışında ders içeriği belirleme ve yeni ders koyması gibi bir yetkisinin olmadığını,  paralel bir müfredat oluşturamayacağını buna yetkisinin olmadığını belirterek uyarıyor, derhal bu uygulamanın sonlandırılmasını talep ediyoruz. Çocuklarımızı ana sınıflarından itibaren sözde seçmeli dediğiniz ama yarattığınız yandaş kadrolarla fiili olarak zorunlu hale getirdiğiniz  din eğitimi zorlanmasını kabul etmiyoruz , etmeyeceğiz.  Akşamdan sabaha değiştirdiğiniz ve kaosa sürüklediğiniz eğitim sisteminde, önünü göremez hale gelen veli ve çocuklarımızı bir de ‘’istiyorum’’ ‘’istemiyorum’’ diye ayrıştırmanıza ve dayatmalarınıza yeter diyoruz. Özellikle ilkokul 2 ve 3.sınıf öğrenci velilerimize sesleniyoruz;  bu uygulama ile çocuklarınız 2 saatlik ders boyunca sınıfından ve öğretmeninden ayrı ehliyetsiz kişilerce içeriği belli olmayan ve uzmanlarca onaylanmayan bir uygulamayla karşı karşıyalar. Velilerimizi bu uygulama karşısında çocuklarımıza ve okullarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bolu Valiliğini ve Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğünü bu uygulamaya son vermeye davet ediyoruz. Eğitim Sen olarak bu uygulamanın iptali için velilerimizle öğretmenlerimizle birlikte,  dayanışma ve mücadele kararlılığımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Eğitim, Sen, Bolu, Şube, Başkanı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR SINAV KARMAŞASINDA ÖĞRETMEN
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Gözlerden kaçanlar
  • Mustafa Cop Mustafa Cop T.C.BOLU BELEDİYESİ/ 05/10/2017 TARİHLİ “MECLİS” İNDEN “NOTLAR”…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu SUİİSTİMAL BUNUN NERESİNDE?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel METAL YORGUNLUĞUNUN BİZLERE ETKİSİ
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUTLARI ANLAMAK
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Musul'u Ecdadınız Halifeye Sorun!
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç ÇOCUKLARDA TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit İYİ KÖTÜ ÇİRKİN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz İki Farklı Boluspor
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR UN EN İYİ ONBİRİ …
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu İnancıyla taban tabana zıt yaşamak
  • Gürkan Dura Gürkan Dura ÖNCE İNANMAK GEREK
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR 2023’mü önemli yoksa 2039’mu?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Yollar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BAKIN SORUN NERDE ANLATAYIM;
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Tozlu Raflar’ da Bolu
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MAİDE SURESİNİN 54. AYETİ ( X )
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk LAF CAMBAZI MÜHENDİSLİĞİ
  • Nihal Eker Nihal Eker ÖFKE
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayvanlar…
  • ÖMER ERU ÖMER ERU YİRMİALTI AĞUSTOS SABAHI
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş CENAZE ARTİSTLERİ !
  • Seyfi Alp Seyfi Alp Sezon başında Boluspor’a başarı dilerken
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur TAŞLIYAYLA GÖLETİ ve BÜYÜKSU HAVUZ ve GEZİNTİ MEKANLARININ SPOR TURİZMİNDEKİ YERİ
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner109

    banner124