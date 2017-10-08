Haber: Kasım Şahin

Konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici; “Bolu Valiliği, Bolu il Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bolu İl müftülüğünün imzaladığı bir protokolle Merkez ilköğretim okullarının tamamında, ilk öğretim haftalık ders çizelgesinde bulunan 2 saatlik ‘’ Serbest Zaman Etkinliği’’ dersinin okul dışından gelecek, İmam Hatip Lisesi mezunu ve sadece halk eğitim merkezinden sertifikalı kişilerce, Değerler Eğitimi (Dini Bilgiler ve Kur’an ı Kerim ) olarak verilmesine karar verilmiş. İmzalanan protokol gereğince bu akıl almaz uygulama, okullarımızda 04 Ekim 2017 tarihi itibariyle okul müdürleri tarafından hayata geçirilmeye başlanmıştır. Okulun normal ders saatleri içerisinde ve sınıf öğretmeninin sınıfta olmadığı bir ortamda 2 saatlik dersin, içeriği bilinmeyen ve pedagojik formasyonu, çocuklarla ilgili hiçbir deneyimi olmayan kişilerce verilmesi planlanmaktadır” dedi.

“ÖĞRENCİ VELİLERİNE DÖNÜK YÖNLENDİRME YAPILMIŞTIR”

Açıklamasının devamında Gezici; “ Okul müdürleri öğretmenleri acil olarak toplantıya çağırarak, bu akıl almaz, içeriği ve sınırları bilinmeyen protokol gereğince yapılacak derse velilerden öğrencilerini göndermeleri için onay verdiklerini gösterir dilekçeleri alma telaşına düşmüşlerdir. İmzalanan “Protokol” söz konusu derse katılımın isteğe bağlı olarak gerçekleşeceğini belirtse de öğrenci velilerimize gönderilen matbu dilekçelerde kimlerin bu eğitimi vereceği belirtilmemiş ve sadece ‘’istiyorum ‘’ seçeneği yerleştirilerek öğrenci velilerine dönük yönlendirme yapılmıştır. Dilekçelerde, imzalan protokole bile aykırı olarak “istemiyorum” seçeneği dahi yer almamaktadır.

Gelişmeler üzerine sendikamızı çok sayıda veli ve öğretmen telefonla arayarak bilgi talep etmiş, kaygılarını ve itirazlarını ifade etmişlerdir” diye açıkladı.

GEZİCİ’DEN VALİLİĞE VE MİLLİ EĞİTİME SORULAR

Gezici, Kamuoyu aşağıda bulunan soruların yanıtını Protokole imza atan Bolu Valiliği ve Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden beklemektedir diyerek; “ Okul saati içerisinde yapılacak bu uygulamaya katılmak istemeyen öğrenciler bu ders saatlerinde hangi dersi görecek veya ne yapacak? Bu dersi almak istemeyen öğrencilerin arkadaşlarıyla ilişkisi bozulabilir mi, okul idarelerinin öğrencilere dönük ayrımcı tutumları olabilir mi? Öğrencinin sosyal baskı görme olasılığına karşı her hangi bir önlem alındımı? Söz konusu dersi verecek olan kişilerin mesleki ve pedagojik formasyonu var mı? Öğretim ortamında yaşanabilecek olası sorunlara karşı bu kursu verecek kişilere dönük yeterli güvenlik soruşturması yapıldı mı? Söz konusu dersler yapılırken ders öğretmeni öğrencilerle beraber bulunacak mı? Aynı ders saati için iki ayrı kişiye (Ders öğretmeni-Kurs Öğretmeni) ücret ödenecek olması Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Ücretleri ile ilgili Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen esaslara uygun mu? Oluşabilecek sorunların hukuki sorumluğu kimde olacaktır? Öğretmenlerimizin büyük bir bölümü söz konusu uygulamayı kabul edilir bulmadıklarını; öğrencilerinin içeriği belli olmayan ve ehliyetsiz kişilerce yapılacak olan derslere alınmalarını kabul etmediklerini ifade etmektedirler” diye sordu.

“DİN EĞİTİMİ ZORLANMASINI KABUL ETMİYORUZ, ETMEYECEĞİZ”

Son olarak Gezici; “ Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak; Kimsenin MEB tarafından belirlenen ders içeriklerinin dışında ders içeriği belirleme ve yeni ders koyması gibi bir yetkisinin olmadığını, paralel bir müfredat oluşturamayacağını buna yetkisinin olmadığını belirterek uyarıyor, derhal bu uygulamanın sonlandırılmasını talep ediyoruz. Çocuklarımızı ana sınıflarından itibaren sözde seçmeli dediğiniz ama yarattığınız yandaş kadrolarla fiili olarak zorunlu hale getirdiğiniz din eğitimi zorlanmasını kabul etmiyoruz , etmeyeceğiz. Akşamdan sabaha değiştirdiğiniz ve kaosa sürüklediğiniz eğitim sisteminde, önünü göremez hale gelen veli ve çocuklarımızı bir de ‘’istiyorum’’ ‘’istemiyorum’’ diye ayrıştırmanıza ve dayatmalarınıza yeter diyoruz. Özellikle ilkokul 2 ve 3.sınıf öğrenci velilerimize sesleniyoruz; bu uygulama ile çocuklarınız 2 saatlik ders boyunca sınıfından ve öğretmeninden ayrı ehliyetsiz kişilerce içeriği belli olmayan ve uzmanlarca onaylanmayan bir uygulamayla karşı karşıyalar. Velilerimizi bu uygulama karşısında çocuklarımıza ve okullarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bolu Valiliğini ve Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğünü bu uygulamaya son vermeye davet ediyoruz. Eğitim Sen olarak bu uygulamanın iptali için velilerimizle öğretmenlerimizle birlikte, dayanışma ve mücadele kararlılığımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” dedi.