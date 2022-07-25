Bolu'da gökyüzünde ışık hüzmesi panik yarattı!

Geçtiğimiz gece Türkiye’nin birçok ilinde görülen tek sıra halindeki ışık hüzmesi kısa sürede Türkiye’nin gündemine oturdu. İlimizde özellikle Karacasu, Kasaplar Mahallesi, Alpağutbey Mahallesi, Sağlık Mahallesi, Sümer Mahallesi’nde daha belirgin görülen ışık hüzmesi vatandaşlarda şaşkınlık yarattı. Işık hüzmesini şaşkınlıkla fotoğraflayan vatandaşlar, WhatsApp ve Instagram hesaplarımıza birçok görsel gönderdi.

Sosyal medyada viral olan birçok görüntü sonrası, vatandaşları meteor ve UFO paniği sardı.

TÜRKİYE UZAY AJANSI AÇIKLADI

Olayın ardından viral olan ışık hüzmesi hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye’de çeşitli bölgelerde görülen ışık hüzmelerinin Elon Musk’a ait olan SpaceX firması tarafından internet ve haberleşme erişimi için uzaya gönderilmiş ‘uydu takımyıldızı’ olduğunu açıkladı.

STARLINK UYDULARI NEDİR?

Elon Musk’a ait olan Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından internet ve haberleşme üzerine inşa edilmiş olan uydu takımyıldızı, seri olarak üretilen 775 uydudan oluşuyor. Uydu takımyıldızının içinde olan uydular, ordular ve çeşitli argeler için özel olarak da kullanılabilecek.

2020 Eylül ayı itibariyle sayıları 775 uyduya çıkan Starlink projesi iki haftada bir 60 uydunun fırlatılmasıyla daha da büyütülmeye devam edecek.

STARLİNK UYDU TAKIMYILDIZI

Türkiye Uzay Ajansı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “uydu sistemleri bulundukları yörüngeye bağlı olarak Dünya üzerinde belirli bir bölgeyi ya da yörüngesi üzerinde bulunan ülkeleri kapsayacak şekilde fırlatılırlar. Uydu takımyıldızları ise Dünya üzerinde her noktaya kesintisiz kapsama sağlamak için tasarlanan birden fazla uydu olarak adlandırılır. 23 Temmuz 2022 gecesi Türkiye’nin çeşitli noktalarında görüntülenen Starlink uyduları da Dünya üzerinde internet ve haberleşme için başlatılan bir uydu takımyıldızı projesidir” ifadelerine yer verildi.

TESLA SUPERCHARGER İSTASYONU BOLU’DA

Geçtiğimiz günlerde Bolu HighWay’i ziyaret eden vatandaşlar, Elon Musk’ın CEO’su olduğu Tesla firmasının kendi elektrikli araçları için geliştirdiği ‘Supercharger’ hızlı şarj istasyonunu paketli bir şekilde görmüş, şaşkınlıklarını gizleyememişti.