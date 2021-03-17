Bolu'da hastane kantini ihaleyle kiraya verilecek

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimliğinden

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Mülkiyeti Hazineye ait kullanım hakkı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi tahsisli olan yukarıda niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazda yer alan ‘Kantin Yerleri’ 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile yukarıda belirtilen tarih ve saatte Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Toplantı Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

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