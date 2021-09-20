Bolu'da hastanenin kazan dairesinde bakım ve onarım hizmeti alınacak BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Köroğlu Ünitesi Kazan Dairesi Mekanik Tesisatın Revizyonu Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
DEVLET HASTANESİ -İZZET BAYSAL BOLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Köroğlu Ünitesi Kazan Dairesi Mekanik Tesisatın Revizyonu Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.