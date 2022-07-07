Bolu'da iki kargo aracında 1,2 ton kaçak tütün ele geçirildi



Haber: Ceylan Beykoz

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Dörtdivan ilçesinde iki kargo aracında arama gerçekleştirildi. Aramalarda, kaçak olduğu değerlendirilen 1 ton 200 kilogram tütün, 84 bin elektronik sigara likiti, 9 bin 600 doldurulmuş makaron ve 2 bin 860 puro ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılık ile mücadelelerinin devam edeceğini belirterek, “Bolu İl Jandarma Komutanlığınca, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonlar, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” ifadelerine yer verildi.