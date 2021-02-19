Bolu'da il özel idaresine ait taşınmaz ihaleyle satılacak



Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Merkez İlçe, Okçular Mahallesinde bulunan tapunun 1734 ada 4 numaralı parselinde kayıtlı, 1.264,00 m2’.lik taşınmazın muhammen satış bedeli m2’si 700.00 TL’dir, (1.264.00m2 x 700.00 TL =884.800,00 TL.) olup, geçici teminatı 26.544,00 TL.’dir, İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık teklif usulü artırma suretiyle 02.03.2021 Salı günü saat 14.00’de ve müteakiben Kültür Mahallesi Şehitler Caddesinde bulunan İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.

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