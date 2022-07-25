Bolu'da Kanlı Gece

Yukarı Çarşı’da bulunan Taşhan Cafe ve Restoran’da işletmeci ve müdür olarak görev yapan Necmettin Yokuş, kafenin eskiden müdürlüğünü yapan Cuma Görmezoğlu tarafından karnından bıçaklandı. Görmezoğlu ise polis tarafından gözaltına alındı.

Bolu'da Kanlı Gece

Bolu Taşhan Cafe’de eski müdür yeni müdürü bıçakladıFOTO GALERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Kanlı olay önceki gece saat 23.00 sıralarında Yukarı Çarşı’da bulunan Taşhan Cafe ve Restoran’ın önünde meydana geldi. İddiaya göre, işletmenin eski müdürlüğünü yapan Cuma Görmezoğlu, alacağı nedeniyle işletmenin şu anki müdürü Necmettin Yokuş’la tartışmaya başladı.

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Tartışmanın uzaması üzerine Görmezoğlu, üzerinde taşıdığı ekmek bıçağı ile Yokuş’u karnından bıçakladı. Ardından olay yerinden kaçmak isteyen Görmezoğlu, kafede çalışan personel tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

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Babalarının yaralandığı haberini alan Necmettin Yokuş’un çocukları olay yerinde gözyaşı dökerken, Yokuş çocuklarına, “bir şey yok hemen eve gidin” diye bağırdı. Bu esnada kanlar içinde kalan Yokuş’a ilk müdahaleyi gömleğini çıkarıp tampon yapan kafe çalışanı gerçekleştirdi.


Olay yerine gelen Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Yokuş, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, Cuma Görmezoğlu ise ifadesinin alınmasının ardından; “kasten adam yaralamak ve kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçlarından savcılığa sevk edilecek.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2022, 00:26
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