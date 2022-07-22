“Bolu'da kırılmayan fay kesiminde risk var”

Haber: C. Kutay Aykan

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya paylaşımında, "Bu fay kesiminin Bolu ovasını kesip KAF ile birleştiği yer henüz kırılmadı. Burada sanırım risk var" ifadelerine yer verdi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Düzce'de meydana gelen depreme dikkat çekti. 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'risk' uyarısında bulunan Prof. Dr. Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ikinci bir deprem de Sarıçökek-Kaynaşlı, Düzce’de. 4,3 büyüklükte ve KAF üzerinde. Deprem üreten fay kesimi 1999’da Bolu Dağı Tüneline kadar kırılmıştı. Bu fay kesiminin Bolu ovasını kesip KAF ile birleştiği yer henüz kırılmadı. Burada sanırım risk var. Sevgiyle" diyerek paylaşım yapıp, uyarıda bulundu.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2022, 10:33