Bolu'da motel ve lokanta ihaleyle kiraya verilecek



Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Bolu Orman İşletme Müdürlüğünce Bolu İli Merkez İlçesi Yeşilköy Köyü Seymenler mevkiinde (Boludağı, Eski Ulusoy Doruk Tesisleri) 36.402,75 m² Devlet Ormanı üzerinde bulunan 1 adet 4 katlı 1442,81 m² kapalı alana sahip Motel, 1 adet 3 katlı 2865,18 m² kapalı alana sahip Lokanta, 1 adet 3 katlı 1515,73 m² kapalı alana sahip Dinlenme Salonunun 10 (ON) Yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır. Bu Taşınmaz Kiralama İhalesine ait ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ