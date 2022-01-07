"Bolu'da Ne Yenir?"

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Karadeniz bölgesinin mutfağının özelliklerini taşımakla birlikte kendine has birçok lezzeti de barındırmaktadır. Bolu'nun neyi meşhur denilince uzun bir liste oluşacağından Bolu'da yiyebileceğiniz birçok yemek alternatifi bulmak hiç de zor olmuyor. Sizler de Bolu'ya bir gezi planlaması yapmaktaysanız özellikle yemeniz gereken Bolu'ya has bu tatlara göz atmadan planınızı oluşturmamanızı önerirken, Bolu’ya gelip de yemeden gitmemeniz gereken 17 yemek yapılan araştırmamalarla ön plana çıktı.

İŞTE BOLU’NU İLK 17 ÇEŞİT YEMEKLERİ

Abant Kebabı, Mengen Pilavı, Yedigöller Kebabı, Ovmaç Çorbası, Keşli Cevizli Erişte, Kaldırık Dolması, Kedi Batmaz, Bolubeyi Tatlısı, Paşa Pilavı, Bakla Çullaması, Bolu Köftesi (Mengen), Kabaklı Gözleme, Patatesli Köy Ekmeği, Saray Helvası, Cantıklı Pide, Bolu Çikolatası ve İmaret Çorbası