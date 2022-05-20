Bolu'da Norm Ender rüzgarı!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolulular 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Ünlü Rap Sanatçısı Norm Ender, Bolu Belediye Meydanında sahneye çıkarak gençleri coşturdu.

FENER ALAYI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Kutlama etkinlikleri kapsamında ilk olarak Fener Alayı düzenlendi. Valilik önünde toplanan binlerce Bolulu, açılan dev Türk bayrağı ve Belediye Bandosu eşliğinde belediye önüne kadar yürüdü.

NORM ENDER GENÇLERİ COŞTURDU

Belediye önündeki kutlamalarda ise Bolulu gençlerin bayram coşkusunu doyasıya yaşamaları için “19 Mayıs Gençlik Konseri” düzenlendi. Son dönemlerin popüler ismi rapçi Norm Ender, sahne performansıyla binlerce gence muhteşem bir gece yaşattı. Alanı hınca hınç dolduran gençler şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi. Konserin ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan sahneye çıkarak, rapçi Norm Ender’e Köroğlu tablosu ve çiçek hediye etti.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2022, 09:23