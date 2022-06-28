Bolu'da sağanak D-100'ü vurdu!

Trafik ekipleri taşkına müdahale edilmesi için D-100 Karayolu’nu kısa süreliğine kapatarak trafiği şehir merkezine yönlendirdi. D-100 Karayolu üzerinde bulunan alış veriş merkezini su bastı. Sular altında kalan alış veriş merkezinin bir bölümünde hasar meydana geldi.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Şehir merkezinde de etkisini sürdüren sağanak çevrede bulunan derelerin taşmasına yol açtı. Merkezde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Merkez ve çevre illerde Bolu Belediyesi, Karayolları, İl Özel İdaresi, AFAD ve 112 ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

SAĞANAK İLÇELERİ FELÇ ETTİ

Hız kesmeden devam eden sağanak Bolu’nun ilçeleri Mengen, Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede’de de günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Taşan dereler taşkınlara sebep oldu.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2022, 10:36