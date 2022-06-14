Bolu'da Sağlık Panayırının 2.si düzenlendi



Haber: Uğur Balaban

Anıtpark’ta düzenlenen Sağlık Panayırı’nın açılış kurdelesini Ak Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu İl Jandarma Komutanı Haluk Saygılı, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, ve Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Emin Demirkol kesti.

Daha sonra Bolu Ak Parti Milletvekili Arzu Aydın ve Bolu Valisi Erkan Kılıç ile beraberindekiler Bolu İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki kuruluşlar tarafından açılan standları gezerek Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Emin Demirkol’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

Ayrıca standları gezen ilköğretim öğrencileri sağlık çalışanları tarafından bilgilendirildi ve çeşitli hediyeler verildi. Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık alanında verilen hizmetlerin tanıtılarak, alanında uzman sağlık çalışanlarıyla tarama hizmetleri sunuldu. Sağlık Panayırında öğrencilere 112 Ambulans ve UMKE araç gezisinin yanı sıra tanıtım etkinlikleri yapıldı. Çocuklar için yüz boyama, doktorculuk oyunları, sokak oyunları ve maskotlarla eğlenceli aktiviteler yapıldı

Sağlık Müdürlüğü Etkinliğinde yer alan standlar:

MHRS, E-nabız, Evde Sağlık Hizmetleri, Çocuk Oyun Alanı ve etkinlikleri, Dahiliye standı,

Tansiyon ve şeker takibi, GETAT, Ağız ve Diş Sağlığı, Ergoterapi, Kardiyoloji bilgilendirme, İnme, AMATEM, TRSM, Akılcı İlaç Kullanımı, Organ Bağışı, 112 tanıtım, İlk yardım bilgilendirme, UMKE, Aşı randevu ve bilgilendirme, Tütün ve bağımlılık, Obezite, Diyabet, KETEM, Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği, Gebe Okulu, Kızılay, Gençlik Merkezi

“FEDAKARCA MÜCADELELERİ ÇERÇEVESİNDE…”

Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Emin Demirkol, “Sağlıkçılarımızın covid-19’da ki fedakarca mücadeleleri çerçevesinde, bu programı yapmayı arzuladık. Koruyucu sağlık hizmetleri açısından çok önemli olan bu panayıra hepiniz hoş geldiniz” diyerek açılış konuşmasını yaptı.

“PROGRAMIN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM”

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, “TBMM mesaimiz öncesinde sağlık müdürümüz böyle bir programdan bahsedince, ‘Tabi ki’ dedik. Sağlık çalışanları bizim her zaman yanımızda. Bolu’da sağlık yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Tüm engellemelere rağmen, halka hizmet hususunda kimseyi önümüzde engel olarak kabul etmediğimizi ifade ediyorum. Programın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

“HERKESE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

Bolu Valisi Erkan Kılıç, “Bolu’da yaklaşık 6 bin civarında sağlık personelimiz var. Her yönüyle gerçekten Bolu’da sağlıkta çok güzel yatırımlar yapılmış. Bu yatırımlar devam edecek. Sağlık yönünden önemli bir potansiyeli var. Sağlık alanında konuşulacak çok şey var. Bu programda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.