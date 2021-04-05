Bolu'da sis ve yağmur etkili oluyor

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu'da sis ve yağmur aralıklarla etkili oluyor. Şehir merkezinde dün akşam saatlerinde hafif şekilde başlayan yağmur, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Bolu'nun yüksek kesimlerinde de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye düşeceği öngörülürken, hafta boyunca yağışların aralıklarla etkili olacağı ve hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinde seyredeceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021, 14:01