Bolu'da spor güvenliği toplantısı yapıldı



Haber: Aysun Beykoz

İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, ilgili şube müdürleri, spor kulübü temsilcileri ve taraftar grubu temsilcileri katıldı. Müsabakalarda dikkat edilmesi gereken kuralların aktarıldığı toplantıda Aksoy, katılımcılara dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Aksoy, "Güvenliği sağlamak için hepimizin uyması gereken kurallar var. Futbol, voleybol, hentbol olsun, her türlü müsabakada insanların gösterdikleri tavır, o şehrin medeniyetinin ölçüsüdür." dedi. Taraftar grubu temsilcilerine de çağrıda bulunan Aksoy, saha içindeki hal ve hareketler ile atılan sloganlara dikkat edilmesini istedi.