Bolu'da traktörler ihaleyle satılacak

Bolu Orman İşletme Müdürlüğü Ö.B. Demirbaşlarında bulunan 3 Adet Traktör Tarım Araçlarının satışı ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesi gereği açık ihale usulü ile satışı yapılacaktır.

Bolu'da traktörler ihaleyle satılacak

1.İdarenin
   a) Adresi                              : Sağlık Mah. Karadere Caddesi No:9 Merkez – BOLU
   b) Telefon ve Fak numarası: 0 374 215 37 40 -  0 374 215 92 31
   2.İhale Konusu Satışın
   a) Niteliği, Türü ve Miktarı

PARTİ NO MALZEMENİN CİNSİ YAKLAŞIK MİKTARI % 6 TEMİNAT (TL) MUHAMMEN BEDELİ TL
1 1977 Model Ford 6600 Traktör 1 Adet 2.820,00TL 47.000,00TL
2 1988 Model Steyr 768 Traktör 1 Adet 2.700,00TL 45.000,00TL
3 1983 Model Goldoni – Universal Belden Kırma Traktör 1 Adet 900,00TL 15.000,00TL

b) Traktörlerin bulunduğu yer: Çayırköy Fidanlık Şefliği sahası
   3.İhalenin
   a) Yapılacağı Yer                            : Bolu Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonu
   b) Tarihi ve Saati                            : 16/09/2022 Cuma günü saat 14:00

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