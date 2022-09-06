Bolu'da traktörler ihaleyle satılacak

1.İdarenin
a) Adresi : Sağlık Mah. Karadere Caddesi No:9 Merkez – BOLU
b) Telefon ve Fak numarası: 0 374 215 37 40 - 0 374 215 92 31
2.İhale Konusu Satışın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
|PARTİ NO
|MALZEMENİN CİNSİ
|YAKLAŞIK MİKTARI
|% 6 TEMİNAT (TL)
|MUHAMMEN BEDELİ TL
|1
|1977 Model Ford 6600 Traktör
|1 Adet
|2.820,00TL
|47.000,00TL
|2
|1988 Model Steyr 768 Traktör
|1 Adet
|2.700,00TL
|45.000,00TL
|3
|1983 Model Goldoni – Universal Belden Kırma Traktör
|1 Adet
|900,00TL
|15.000,00TL
b) Traktörlerin bulunduğu yer: Çayırköy Fidanlık Şefliği sahası
3.İhalenin
a) Yapılacağı Yer : Bolu Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonu
b) Tarihi ve Saati : 16/09/2022 Cuma günü saat 14:00