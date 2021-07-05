Bolu'da uçurumdan düşen kişi yaralandı



Haber: Erdal Tanrıverdi

Merkeze bağlı Dodurga Mahallesi'nde ormanlık alanda yabancı uyruklu Bilal Allaw, yaklaşık 25 metrelik uçurumdan düştü. Allaw'ın yanındaki arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan arama sonucunda Allaw'a ulaşıldı. Bulunduğu yerden kurtarılan kişi ekipler tarafından ambulansa kadar taşındı. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan Allaw'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2021, 10:16