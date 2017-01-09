Haber: Kasım Şahin

Son günlerde yaşanan terör olaylarının ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nün tüm birimleri elektrik trafoları ile yüksek gerilim hatlarında 21.30 itibari ile uygulama başlattı. Bu uygulamadan yaklaşık bir saat sonra başta Bolu Valisi Aydın Baruş ve ailesinin oturduğu konak olmak üzere Bahçelievler Mah. Kültür Mah. Gölyüzü Mah. Beşkavaklar Mah. İhsaniye Mah. İzzet Baysal Mahallesinde elektrik kesintisi meydana geldi.

Yaklaşık yarım saattir süren elektrik kesintisi terör olaylarına neden olacağı nedeni ile vatandaşlar arasında korkuya neden oldu. Bolu İl Emniyet Müdürlüğünün tüm birimleri elektrik kesintisi nedeni ile ekipleri tepe lambaları yakarak bölgeye sevk etti.