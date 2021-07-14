Bolu'da vaka sayısı düşmeye devam ediyor

Haber: Ceylan Beykoz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 3-9 Temmuz'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek aşı olmanın önemine dikkati çekti.

"Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Kars, Erzurum, Isparta, Kütahya ve Çorum. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun." ifadesini kullanan Koca, 3-9 Temmuz'da vaka sayısı en çok azalan illerin durumunu gösterir tabloyu da paylaştı. Buna göre, Kars, Erzurum, Isparta, Kütahya ve Çorum'un yanı sıra Tunceli, Burdur, Bayburt, Kastamonu ve Yozgat son bir haftada 100 bin kişide görülen vaka sayılarını en çok azaltan iller arasında yer aldı.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.

Haftalık verilere göre Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş ile Tunceli'de görüldü.

Bolu'da 3-9 Temmuz'da vaka sayısı 50,51 olarak kayıtlara geçti.