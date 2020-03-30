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Bolu'da yakayı ele verdi

Hakkında kesinleşmiş 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan kişi Bolu'da yakalandı.

Bolu'da yakayı ele verdi

Haber: Erdal Tanrıverdi
Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Ahmet Faruk B'nin (31) kimlik bilgileri alınarak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Sorgulamada, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kesinleşmiş 7 yıl 9 ay hapis cezası olduğu anlaşılan şüpheli, ekipler tarafından yapılan işlemlerinin ardından Bolu Cezaevine gönderildi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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