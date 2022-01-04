Bolu'da yollarda onarım yapılacak

KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR T.C BOLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bolu'da yollarda onarım yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre 2022 YILI BOLU İLİ MÜCAVİR ALANLARDA TAŞ TAMİRATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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