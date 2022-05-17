Bolu Dağı için kar uyarısı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, günlerdir etkili olan sıcak ve yağışsız havalar, Çarşamba gününden itibaren yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak.

Sıcaklıkların yer yer 10 dereceden fazla düşmesi beklenirken, soğuk ve yağışlı havaların 2 gün etkili olacağı, önümüzdeki hafta sonu ise havaların yeniden ısınacağı ifade edildi.

Bolu Dağı için yoğun kar uyarısı

Twitter'da yaptığı hava durumu tahminleriyle bilinen "hava forum" isimli hesap, perşembe günü için kar uyarısında bulundu. Yapılan paylaşımda, "19 Mayıs Perşembe akşamı Bolu Dağı geçidinde yoğun kar bekliyoruz. Trafikte aksamalar olabilir." denildi.

Batı Karadeniz

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Az bulutlu