Haber: Semih Baykal

İlimizde hafta içinde tekrar etkili olması beklenen kar yağışı Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu kesimlerinde etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düştüğü Bolu Dağı'nda kar yağışının yanında yoğun sis de etkili oldu. Görüş mesafesinin yaklaşık 10 metreye düştüğü Bolu Dağında sürücüler zor anlar yaşıyor. Yol kenarlarında bulunan sis lambaları yakılarak görüş mesafesi açılmaya çalışıldı. Trafik ekipleri de kar ve sis nedeniyle güzergahta denetimlerini artırdı.