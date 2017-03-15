Haber: Aysun Beykoz

Bu hafta başından itibaren Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından dün gece saatlerinden itibaren Bolu yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Kar yağışının etkisini ise 19 Mart Pazar günü sağanak yağışa bırakması bekleniyor. 20 Mart Pazar gününden itibaren ise güneş tekrar yüzünü gösterecek.

BOLU DAĞI’NDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Meteorolojinin uyarılarının ardından kar yağışı Bolu Dağı’nda da etkisini göstermeye başladı. Kar yağışının etkisi yoğun bir şekilde göstermeye başlaması sonrası yollarda kar küreme çalışmaları başladı.