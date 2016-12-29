HABER: Aysun BEYKOZ

İstanbul Ankara karayolunun Bolu Dağı kesiminde tipi şeklinde devam eden kar yağışı sonrasında TEM otoyolu ve D-100 karayolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Güzergahta çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Karayolları ekipleri kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparken, kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

D-100 karayolunun Elmalık mevkinden Düzce istikametine giden kamyon ve TIR’ların zincirsiz geçişlerine izin verilmiyor. Polis ekipleri sürücüleri zincir takmaları konusunda uyarıyor.



