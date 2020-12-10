Bolu Dağı kışa hazır

Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş noktalarından olan ve Marmara ile Anadolu’yu birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda Karayolları ekipleri zorlu kış şartları için hazırlıklarını tamamladı. TEM Otoyolu ve D-100 karayolu Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı ve trafik kazaları sebebiyle yolun ulaşıma kapanmaması için 12 ekipmanlı kamyon, 1 vakumlu süpürge, 1 çekici, 1 kurtarıcı, 1 rotatif, 3 yükleyici ve 1 vinç olmak üzere 20 iş makinesi 1 Nisan'a kadar güzergahlarda görev yapacak. Ayrıca Karayolları ekipleri tarafından kar ve buzla mücadele için 5 bin 550 ton tuz ve 82 ton eriyik kullanılmak için hazır hale getirildi. Toplam 71 personelle 24 saat boyunca çalışacak olan Karayolları personellerinin araçlarına da kar bıçakları ve tuz sericiler takılırken, buz algılama sistemi de kışa hazır hale getirildi.