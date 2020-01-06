Bolu Dağı kontrol altında

Haber: C. Kutay AYKAN

İstanbul-Ankara güzergahının en önemli geçiş güzergahlarının başında yer alan Bolu Dağı’nda trafik akışının devam etmesi ve kar yağışının etkili olmaması için Karayolları ekipleri ile Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 saat görev başındalar.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışının üzerine hemen bölgeye konuşlanan karayolları ile Bölge Trafik ekipleri, vatandaşların rahat seyahat edebilmesi için Bolu Dağında ciddi derecede çalışmalar yapıyor. Kar küreme ekipleri nöbetleşe olarak devam ederken, Bölge Trafik ekipleri de, sürücülerin hız yapmaması konusunda uyarılarda bulunuyorlar.